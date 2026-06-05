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İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası

Dünya Kupası 22 kez düzenlendi, 31 gol kralı çıktı. 2026 Dünya Kupası öncesi Harry Kane iddiası geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 1
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Dünya Kupası bugüne dek 22 kez düzenlendi, 31 gol kralı çıktı. 2026 Dünya Kupası öncesi ise Harry Kane iddiası geldi.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 2
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İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da düzenlendi. Bu kupada Arjantinli Guillermo Stabile 8 golle gol kralı oldu.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 3
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1934 Dünya Kupası'nda ise gol kralı Çekoslovakya'dan çıktı. Oldrich Nejedly, 5 golle adını tarihe yazdırdı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 4
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Dünya kupalarının gediklisi Brezilya ilk gol kralını 1938'de çıkardı. Leonidas, 7 golle zirveye çıktı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 5
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1950'de yine Brezilya'dan Ademir, 9 gol attı ve gol kralı olarak adını tarihe yazdırdı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 6
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1954 Dünya Kupası'nda Macaristan'ın golcüsü Sandor Kocsis, 11 kez fileleri havalandırarak kral oldu.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 7
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1958'de Fransa Milli Takımı'ndan Just Fontaine, 13 golle en yüksek rakama ulaştı ve gol krallığını kazandı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 8
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1962'de yine gol krallığı paylaşıldı. Brezilyalı Garrincha ve Vava, SSCB'den Valentin Ivanov, Şili'den Leonel Sanchez, Macaristan'dan Florian Albert, Yugoslavya'dan da Drazan Jerkovic 4'er golle şampiyonayı tamamladı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 9
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1966'da Portekiz'in büyük golcüsü Eusebio, 9 golle krallığa ulaştı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 10
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1970'de de döneminin en önemli golcüsü Alman Gerd Müller, 10 golle krallık sevincini yaşadı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 11
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1974'te gol kralını Polonya çıkardı. Grzegorz Lato, 7 kez fileleri havalandırmayı başardı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 12
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1978'de Arjantinli santrfor Mario Kempes, 6 golle zirvedeki isim oldu.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 13
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1982'de İtalyan yıldız Paolo Rassi, 6 golle gol krallığına uzandı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 14
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1986 Dünya Kupası'nda ise zirveye bu kez İngiliz futbolcu çıktı: Gary Lineker. 6 gol attı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 15
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1990'da sürpriz bir gol kralı çıktı: Salvatore Schillaci. İtalyan futbolcu 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 16
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Bulgaristan'ın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Hristo Stoichkov, 1994'te 6 golle krallığı Rus Oleg Salenko ile paylaştı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 17
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1998'de Hırvat Davor Suker, 6 gol atarak gol kralı oldu.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 18
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2002'de zirvede yine bir Brezilyalı vardı. Ronaldo 8 golle kral olarak tarihe geçti.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 19
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2006'da Almanya Milli Takımı'ndan Miroslav Klose 5 golle krallığı kazandı.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 20
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2010'da ülkemizde Galatasaray forması da giyen Hollandalı Wesley Sneijder 5 gole ulaştı. Alman Thomes Müller, İspanyol David Villa ve Uruguaylı Diego Forlan'la gol krallığını paylaştı

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 21
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2014'te bu kez Kolombiyalı bir golcü zirveye çıktı: 6 golle James Rodriguez.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 22
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2018'de ise hala gollerine devam eden İngiliz santrfor Harry Kane 6 golle gol kralı oldu. Geride kalan sezonda Bayern Münih'te müthiş bir dönem geçiren Harry Kane'nin bu kupada da gol kralı olacağı iddia ediliyor.

İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası - Fotoğraf: 23
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Son kupanın gol kralı ise 8 golle Fransa Milli Takımı'ndan Kylian Mbappe oldu.

Dünya Kupası İngiltere Arjantin Almanya Fransa Brezilya
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