İşte 22 Dünya Kupası'nın gol kralları: Harry Kane iddiası
Dünya Kupası 22 kez düzenlendi, 31 gol kralı çıktı. 2026 Dünya Kupası öncesi Harry Kane iddiası geldi.
Dünya Kupası bugüne dek 22 kez düzenlendi, 31 gol kralı çıktı. 2026 Dünya Kupası öncesi ise Harry Kane iddiası geldi.
İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da düzenlendi. Bu kupada Arjantinli Guillermo Stabile 8 golle gol kralı oldu.
1934 Dünya Kupası'nda ise gol kralı Çekoslovakya'dan çıktı. Oldrich Nejedly, 5 golle adını tarihe yazdırdı.
Dünya kupalarının gediklisi Brezilya ilk gol kralını 1938'de çıkardı. Leonidas, 7 golle zirveye çıktı.
1950'de yine Brezilya'dan Ademir, 9 gol attı ve gol kralı olarak adını tarihe yazdırdı.
1954 Dünya Kupası'nda Macaristan'ın golcüsü Sandor Kocsis, 11 kez fileleri havalandırarak kral oldu.
1958'de Fransa Milli Takımı'ndan Just Fontaine, 13 golle en yüksek rakama ulaştı ve gol krallığını kazandı.
1962'de yine gol krallığı paylaşıldı. Brezilyalı Garrincha ve Vava, SSCB'den Valentin Ivanov, Şili'den Leonel Sanchez, Macaristan'dan Florian Albert, Yugoslavya'dan da Drazan Jerkovic 4'er golle şampiyonayı tamamladı.
1966'da Portekiz'in büyük golcüsü Eusebio, 9 golle krallığa ulaştı.
1970'de de döneminin en önemli golcüsü Alman Gerd Müller, 10 golle krallık sevincini yaşadı.
1974'te gol kralını Polonya çıkardı. Grzegorz Lato, 7 kez fileleri havalandırmayı başardı.
1978'de Arjantinli santrfor Mario Kempes, 6 golle zirvedeki isim oldu.
1982'de İtalyan yıldız Paolo Rassi, 6 golle gol krallığına uzandı.
1986 Dünya Kupası'nda ise zirveye bu kez İngiliz futbolcu çıktı: Gary Lineker. 6 gol attı.
1990'da sürpriz bir gol kralı çıktı: Salvatore Schillaci. İtalyan futbolcu 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Bulgaristan'ın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Hristo Stoichkov, 1994'te 6 golle krallığı Rus Oleg Salenko ile paylaştı.
1998'de Hırvat Davor Suker, 6 gol atarak gol kralı oldu.
2002'de zirvede yine bir Brezilyalı vardı. Ronaldo 8 golle kral olarak tarihe geçti.
2006'da Almanya Milli Takımı'ndan Miroslav Klose 5 golle krallığı kazandı.
2010'da ülkemizde Galatasaray forması da giyen Hollandalı Wesley Sneijder 5 gole ulaştı. Alman Thomes Müller, İspanyol David Villa ve Uruguaylı Diego Forlan'la gol krallığını paylaştı
2014'te bu kez Kolombiyalı bir golcü zirveye çıktı: 6 golle James Rodriguez.
2018'de ise hala gollerine devam eden İngiliz santrfor Harry Kane 6 golle gol kralı oldu. Geride kalan sezonda Bayern Münih'te müthiş bir dönem geçiren Harry Kane'nin bu kupada da gol kralı olacağı iddia ediliyor.
Son kupanın gol kralı ise 8 golle Fransa Milli Takımı'ndan Kylian Mbappe oldu.