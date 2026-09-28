UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda maçı dünyanın gündeminde. İsrail'i protesto ede ede yere serdiler: Neler oldu neler!

İrlandalı futbolcular, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile karşılaştıkları maçta, rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı.

Karşılaşma Macaristan'ın Debrecen kentinde oynandı.

İrlanda Cumhuriyeti maça öyle hızlı başladı ki, ilk 25 dakikada durum 3-0 oldu.

Karşılaşmanın son golünü atan Jack Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı.

GELİRİ HAYIR KURUMLARINA

Maç öncesi seremonide, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play" ile karşılıklı saygı ilkesini simgeleyen el sıkışma seremonisi de yapılmadı.

İrlandalı oyuncular, İsrailli futbolcuların ellerini sıkmadı. Takım kaptanları arasında karşılıklı flama değişimi de yapılmadı. Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında forma değişimi de gerçekleşmedi.

İsrail'e karşı oynamayı reddeden İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu da maç kadrosunda yer almadı.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, maçtan önce İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz" demişti.

İrlandalı milli futbolcular, İsrail maçından elde edecekleri geliri hayır kurumlarına bağışlayacaklarını duyurdular.