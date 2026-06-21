2026 Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederek grubun liderliğine oturdu. Lamine Yamal Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü atarken Mikel Oyarzabal ilk yarıda çift gol sevinci yaşadı.

LİDERLİK GELDİ

2026 Dünya Kupası'nda ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan İspanya, H Grubu'ndaki ikinci maçında bambaşka bir görüntü sergiledi. ABD'de oynanan karşılaşmada Suudi Arabistan'ı 4-0 gibi farklı bir skorla geçen İspanya, hem grubun liderliğine oturdu hem de iddialı görüntüsünü tescilledi.

YAMAL'DAN TARİHİ GOL

Maçın ilk golü 10. dakikada geldi. Genç yıldız Lamine Yamal, Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü Suudi Arabistan ağlarına göndererek tarihe geçti. İspanya'yı 1-0 öne geçiren bu gol, aynı zamanda turnuvada Yamal'ın uzun süredir beklenen ilk ağ buluşmasıydı.

24 DAKİKADA 3-0 OLDU

Maçın gerçek mimarı Mikel Oyarzabal oldu. Önce 21. dakikada skoru 2-0'a taşıyan Oyarzabal, yalnızca 3 dakika sonra 24. dakikada da fileleri havalandırarak devreyi 3-0 önde kapatmada belirleyici rol oynadı. Oyarzabal, Yamal'ın golünde de asist yaparak maçın en etkili ismi olarak öne çıktı.

GOLLERİ ATIP ÇIKTILAR

İlk yarıda ağları iki kez havalandıran Yamal ve Oyarzabal, devre arasında oyundan çıkarıldı. İspanya teknik direktörü ikinci yarıya Yeremi Pino ve Ferran Torres'i dahil etti. Değişiklikler İspanya'nın etkinliğini azaltmadı. 49. dakikada Suudi Arabistan'ın savunmacısı Hassan Al Tambakti kendi kalesine gol atarak skoru 4-0'a taşıdı. Uzatma dakikalarında Torres'in attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından İspanya, grupta 4 puana yükselerek liderliğe yerleşti. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı. İspanya son maçında Uruguay ile karşılaşırken Suudi Arabistan grubunu sürdürmek için Yeşil Burun Adaları'na karşı puan arayışına girecek.