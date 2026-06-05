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İsmet Taşdemir'in görevine son verildi

1. Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Taşdemir, 10 Şubat'ta Sivasspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmet Taşdemir'in görevine son verildi

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktör İsmet Taşdemir, arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştıran Taşdemir, 10 Şubat'ta da Sivasspor ile 1,5 yılık sözleşme imzalamıştı.

LİGİ 10. SIRADA BİTİRDİ

Sivasspor, 1. Lig'de oynadığı 38 maçta 53 puan topladı ve ligi 10. sırada tamamladı.
Sivas ekibi, gelecek sezon şampiyonluk yarışı verip Süper Lig'e dönmeyi hedefliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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