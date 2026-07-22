İsmail Yüksek'in evliliğine itiraz eden kayınpeder bakın kim çıktı? Meğer popçuymuş!

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Esen Matraş'la evlendi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un nikah şahitliklerini yaptığı evlilikten hemen sonra Esen Matraş'ın öz babası olduğunu söyleyen Emre Matraş'ın açıklaması ortalığı karıştırdı.

Emre Matraş, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır.



Kızımı 8 yaşında bıraktım, çünkü annesiyle ayrılmıştık. Bu durumu bir baba olarak kaldıramıyorum. Bu nikâhın benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail'in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş."

KAYINPEDER EMRE MATRAŞ BAKIN KİM ÇIKTI?

Gazeteci Mevlüt Tezel, Esen Matraş'ın babası Emre Matraş'la ilgili dikkat çeken bilgiler aktardı.

Tezel'in Sabah gazetesindeki yazısında ifadeleri şöyle:

Çoğumuz Emre Matraş'ın ismini, İsmail Yüksek, Esen Matraş'ın nikâhına itiraz edince duyduk.

Emre Matraş, dünyaca ünlü Matraş Deri'nin dört kurucu ortağından biri olan Necati Matraş'ın oğlu.

1975 yılında İstanbul'da doğan Emre Matraş, 90'lı yıllardaki pop furyasında şansını deneyen gençlerden biriydi.



1994 yılında çıkardığı "Yaz Aşkları" albümü ve bu albümde yer alan reggaepop tarzındaki "Çal Çal Oyna" şarkısıyla popülerlik kazandı.

90'larda Tarkan'a rakip olarak gösterildiği iddiası ise gerçeği yansıtmıyor.

1996 yılında "Feryadım Göklere" isimli tekli çalışmasını çıkardıktan beklenen ilgiyi görmeyen Emre Matraş, müzik dünyasından çekilerek aile şirketi olan Matraş Deri'deki ticari faaliyetlerine odaklandı.

Babası Necati Matraş'ın 2008'deki ölümünün ardından Emre Matraş ve annesi Gülsen Matraş, şirket yönetimi ve miras paylaşımı konusunda amcalarıyla büyük bir hukuki mücadeleye girdi. Şirketteki haklarının verilmediğini öne sürerek amcalarına davalar açtı.

2012 yılında aile şirketindeki hisselerini yaklaşık 12.5 milyon dolar karşılığında devrederek ortaklıktan ayrıldı.

Daha sonra Emre Matraş, hatalı yatırımlar ve iki evliliğinde yaşadığı boşanma süreçlerinin getirdiği mali yükümlülükler nedeniyle ciddi ekonomik krizler yaşadı.

Bir dönem taksicilik yapan, mali açıdan zor yıllar geçiren Emre Matraş, şimdilerde kızı Esen Matraş'ın düğününe itiraz ederek yeniden gündeme geldi.

Elbette yaşananları bir de Emre Matraş'tan dinlemek lazım.

Muhtemelen Emre Matraş, şu an tartışma sıcakken birkaç TV programına çıkar, evli çiftin huzurunu bozar ve sonra da unutulur gider gibi gözüküyor.