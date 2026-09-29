İsmail Yüksek utanç verici tabloyu açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın sonunda Milli takımımızın deneyimli orta sahası İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, alınan sonuçtan ve sahadaki mücadeleden kaynaklı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

"KÖTÜ BİR MÜCADELE VARDI"

İsmail Yüksek, "Bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele vardı. Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı da düşürdü. İkinci yarıda daha iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ÖZÜR DİLEME MEVZULARINDAN SIKILDI"

Her kaybedilen maçtan sonra özür dilenmesini vurgulayan İsmail Yüksek, "Milletimiz artık özür dileme mevzularından sıkıldı" dedi.

"UTANÇ VERİCİ BİR TABLO VARDI"

Maç sonunda karşılaşma hakkında konuşan İsmail Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem skor olarak hem mücadele olarak utanç verici bir tablo vardı bugün. Kendi adıma ve takım adına söz veriyorum; bunu düzeltmek için her şeyimizi vereceğiz."