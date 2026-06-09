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İsmail Köybaşı'nın yeni görevi belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan, son olarak Göztepe'de forma giyen İsmail Köybaşı'nın yeni görevinin belli olduğu belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Köybaşı'nın yeni görevi belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da futbol oynayan, son olarak da Göztepe'de forma giyen, kaptanlığını da yapan İsmail Köybaşı, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

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Son 2 yıldır sakatlıkları nedeniyle sık sık formasından ayrı kalan 37 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın futbolculuk kariyerine nokta koyup, antrenörlüğe başlayacağı belirtildi.
Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance ile teknik direktör Stanimir Stoilov'un İsmail Köybaşı'nın antrenör olarak teknik ekibe katılmasını istedikleri bildirildi.
İsmail Köybaşı'nın kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

VEDALAR DEVAM EDECEK

Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kaan’la vedalaşan sarı kırmızılılarda, futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Çapraz bağları kopan stoper Furkan, ara transferde gelip beklentileri karşılayamayan Ganalı orta saha Musah Mohammed ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'in gönderilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Sarı kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mohammed'in ve 2030 senesine kadar anlaşılan Guilherme’nin kiralanabileceği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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