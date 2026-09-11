İsmail Kartal'ın nasıl ikna edildiği ortaya çıktı: İstifadan böyle vazgeçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı alınan beraberliğin ardından istifa ettiğini duyuran Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal kararından vazgeçti.

İSMAİL KARTAL TAKIMIN BAŞINDA KALACAK

Konuya dair bir açıklama yapan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın takımın başında olduğunu duyurdu. Deneyimli teknik adam yarın gerçekleştirilecek olan antrenmanda takımın başında yer alacak.

OĞUZ ÇETİN İKNA ETMEYİ BAŞARAMADI

A Spor'da yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın kararından nasıl vazgeçtiği de ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamla ilk görüşmeyi Oğuz Çetin gerçekleştirdi. Ancak Kartal ayrılık kararını Çetin'e bir kez daha bildirdi.

DEVREYE AZİZ YILDIRIM GİRDİ

Oğuz Çetin ile yapılan görüşmenin ardından bu sefer devreye Aziz Yıldırım girdi. İsmail Kartal'ı telefonla arayan Aziz Yıldırım takımın başında kalmasını söyledi. Yapılan görüşmenin ardından İsmail Kartal istifa kararından vazgeçti.