İsmail Kartal'ın düşünmediği yıldızı Premier Lig'in yeni takımı istiyor

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Anthony Musaba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town, Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye henüz resmi teklif yapmadığı aktarılırken sarı-lacivertlilerin 10 milyon euroyu bulan bonservis beklentisi olduğu yazıldı.

KARAR BEKLEMEYE ALINDI

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızın transfer kararı için Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçını beklediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda birçok kulübün ilgisini çeken isimler arasında yer alan Musaba'nın, teknik heyetin ayrılması planlanan oyuncular listesine dahil edildiği belirtildi.

ANTHONY MUSABA KARİYERİ

Kariyerine Hollanda'da NEC Nijmegen altyapısında başlayan Musaba, daha sonra İngiltere'nin yolunu tutarak AS Monaco, Cercle Brugge, SC Heerenveen ve Sheffield Wednesday gibi takımlarda forma giydi. Hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki hareketliliğiyle öne çıkan kanat oyuncusu, farklı liglerde edindiği tecrübeyle dikkat çekiyor.