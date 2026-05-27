İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için sık sık anılan İsmail Kartal'dan açıklama geldi. Kartal herhangi bir teklif almadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi adı sık sık teknik direktör adayları arasında gösterilen İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"HERHANGİ BİR TEKLİF OLMADI"

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan deneyimli teknik adam, "İki başkan adayıyla da bugüne kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim, bana ulaşan resmi ya da gayriresmi bir teklif de olmadı. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda, bunu yalnızca bir görev, makam ya da pozisyon meselesi olarak değerlendiremiyorum. Çünkü Fenerbahçe benim için sıradan bir kulüp değil; çocukluğum, aidiyetim, yuvam ve kendimi ait hissettiğim camiadır" dedi.

"BİR BEKLENTİ DEĞİL GÖNÜL MESELESİ"

Sarı-lacivertlilere sevgisini vurgulayan İsmail Kartal, "Ben hiçbir zaman Fenerbahçe'ye ne katabilirim hesabından önce, Fenerbahçe bana ne hissettiriyor tarafında oldum. Bu arma için fedakârlık yapmak, emek vermek ya da sorumluluk almak benim için bir beklenti değil, bir gönül meselesidir" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDERİM"

Herhangi bir beklentisi olmadığını belirten İsmail Kartal, "Bugün de herhangi bir makam, unvan ya da kişisel beklenti içerisinde değilim. Şartlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu olduğunda elimden gelen desteği vermeye devam ederim. Çünkü bazı bağlar anlatılmaz, yaşanır. Fenerbahçe benim için tam olarak böyle bir yer; camiam, ailem ve yuvam" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
