İsmail Kartal'dan beklenmedik Asensio hamlesi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile İspanyol yıldız Marco Asensio arasında gerginlik olduğu iddia ediliyordu.

Sarı-lacivertlilerde, deneyimli hocanın milli arada bu gerginliği azaltmak için yıldız oyuncu ile görüşmeler yaptığı ve aradaki buzları erittiği öğrenildi.



Teknik direktör İsmail Kartal, Asensio'ya ''Sen bu takımın liderlerinden birisin, bizim için çok değerlisin'' dedi.

Asensio ise hocasına karşı '' Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım'' ifadelerini kullandı.

SAMANDIRA'DA ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe'de İsmail Kartal-Marco Asensio arasında barış anlaşması imzalandı. Milli arada ikili arasında yepyeni bir sayfa açıldı.

Deneyimli çalıştırıcının milli aradaki antrenmanlarda özellikle Asensio üzerinde durduğu ve yıldız oyuncuyla özel olarak konuşarak arasındaki buzları tamamen erittiği öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYI ÇOK İSTİYORUM

İsmail Kartal '' Sen bu takımın liderlerinden birisin ve bizim için çok değerlisin'' diyerek yıldız futbolcuya özgüven aşıladı. Kartal'ın bu yaklaşımına olumlu dönüş veren İspanyol yıldız, ''Fenerbahçe'de son derece mutluyum. Şampiyonkluk yaşamayı çok istiyorum. Bu hedefe katkı sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım'' diyerek şampiyonluk için mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağını hocasına iletti.