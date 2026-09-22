Fenerbahçe, ligdeki milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle girerek moral bulurken, olay hareket ortaya çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'a resti çekti.

Fenerbahçe Dorgeles Nene'yi geçen sezon Salzburg'tan transfer etti. İlk sezonunda forma şansı bulan Malili futbolcu bu sezon ise ilk 11'e giremedi. Nene, 5 maçta sonradan oyuna girdi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!

Nene'nin teknik direktör İsmail Kartal'a resti çekerek yönetimle bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Dorgeles Nene, yönetime giderek forma şansı bulamamaktan şikayetçi olduğu iddia edildi.

Kendisini göstermek istediğini belirterek forma giymeyi hedeflediğini söyleyen Nene'nin süre beklediği ifade edildi.



23 yaşındaki futbolcunun oynatılmaması halinde ara transferde takımdan ayrılmak istediği de haberde yer aldı.

Nene, kariyeri boyunca 215 maça çıkıp 58 gol attı. Mali Milli Takımı'nda da oynayan Nene, 30 maçta fileleri 9 kez havalandırdı.