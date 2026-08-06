İsmail Kartal: Yavaş yavaş geliyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 2-0 galip geldikleri Sturm Graz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKTİK DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEDİK"

Maça dair genel bir değerlendirme yapan İsmail Kartal, "Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik. Sahada istediklerimizi yapmaları ekip olarak bizi çok mutlu etti. İki aşamalı bir maç, 2-0 kazandık ama Şampiyonlar Ligi maçları zordur. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz. Taktik disiplinden vazgeçmedik ve oyunumuzu oyuncularımız benimsemeye başladı. Gelişiyoruz ama daha yolumuz var. 4-0 bitebilirdi, pozisyon vermeden bitirdik ve bu anlamda çok mutluyum" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ GELİYORUZ"

İlk golünü atan Mason Greenwood için ise İsmail Kartal, "Mason Greenwood çok güzel bir gol attı, kendisinden beklenen goller bunlar. Mason Greenwood, Marco Asensio da iyi performans ortaya koydu. Yavaş yavaş geliyoruz. Fizik olarak %75, %80'lerdeyiz. %10 daha yukarı çıkıp, oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz" sözlerini sarf etti.