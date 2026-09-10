İsmail Kartal vazgeçmedi: Kararını gece yarısı verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal vazgeçmedi. Kartal'ın Roma maçı öncesi son kararını verdiği ileri sürüldü.

Sarı lacivertli takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü basın toplantısında Roma karşısında sahaya farklı bir şekilde çıkacaklarını söylemişti. Kartal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. İtalya Serie A'da üç maç yaptılar. Üçünü de kazandılar. İki senedir Gian Piero Gasperini gibi iyi bir teknik adama sahipler. Roma, sahanın her yerinde adam adama oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Oyunu riske ettikleri bölümler de var. Rakibin eksikliklerini tespit ettik, elimizden geleni yapacağız. Taraftarın desteği en büyük itici gücümüz olacak. Kendimize güveniyoruz. Roma'nın neler yaptığını biliyoruz. Ona göre kurgumuzu kuracağız. Bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsi her sistemde oynamayı biliyor. Roma'ya karşı farklı bir dizilişimiz olacak. Roma, iyi bir takım. Sahanın her yerinde rakibe baskı yapıyorlar. Kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz de o alanları kullanarak iyi bir sonuç elde etmeye çalışacağız."

İSMAİL KARTAL VAZGEÇMEDİ: KARARINI GECE YARISI VERDİ

İsmail Kartal'ın farklı bir dizilişle sahaya çıkacaklarını belirtmesine rağmen vazgeçmediği ve kararını gece yarısı verdiği öğrenildi.

Kartal'ın sarı lacivertli takımın en çok eleştirilen ismi olan Kerem Aktürkoğlu'na yine ilk 11'de yer vereceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin bu akşamki maçta sahaya şu şekilde çıkması bekleniyor:

Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Aké, Archie Brown, İsmail Yüksek, N’Golo Kanté, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriç.

Roma'nın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso, Molina, Koné, Cristante, Wesley, Dybala, Soulé, Malen.