İsmail Kartal teşhisi koydu: Aziz Yıldırım'a raporu sundu

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, göreve gelir gelmez kadro planını hazırlayarak yönetime sundu.

Takvim'de yer alan habere göre; İsmail Kartal hazırladığı raporda mevcut kadronun kaliteli ancak mimarisinin yanlış olduğunu belirtti.

RAPORU AZİZ YILDIRIM'A İLETTİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sunduğu raporun detayları şu şekilde:

BAZI BÖLGELERDE YIĞILMALAR VAR

İsmail Kartal'a göre kadro kaliteli isimlerden oluşuyor ancak bazı bölgelerde yığılmalar bulunuyor.

SET OYUNUNU OYNAYACAK OYUNCU YOK

Kartal'ın oyun sistemine göre mevcut kadroda set oyununu oynayacak futbolcu bulunmuyor. Bu ihtiyaç da yapılacak transferler ile giderilecek.

SKRINIAR'IN YANINA STOPER

Milan Skriniar'ın yanına en az onun kadar kaliteli bir stoper takviyesi gerekiyor.

ARCHIE BROWN YERİNE MAURO JUNIOR

Sarı-lacivertliler, Archie Brown'ın yerine Mauro Junior'u transfer etmeyi planlıyor. İsmail Kartal'ın Junior'u çok istediği haberin detayları arasında yer aldı.

ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜ OYUNCU EKSİK

Mevcut kadroda hem savunma hem de hücuma iyi geçiş yapabilen orta saha olmadığı düşünülüyor.

Çok yönlü orta saha için çalışmalar sürüyor.

ÜST SEVİYE KANAT TALEBİ

Kartal, Dusan Tadic tarzında skor yükünü çekebilecek ve topu ayağında tutan bir kanat oyuncusu talep etti.

MURIQI DIŞINDA MARKA FORVET

İsmail Kartal'ın Vedat Muriqi dışında marka bir golcünün alınması gerektiğini, Alexander Sörloth gibi kendini ispat etmiş bir forvetin transfer edilmesini istediği belirtildi.