Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Ersin Düzen'den çok konuşulacak bir çıkış geldi.

Spor spikeri Ersin Düzen, Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik bazı eleştirilere sert bir dille karşılık verdi.

Deneyimli spiker, konuya ilişkin yaptığı açıklamayla gündem yarattı.

KIRMIZI ÇİZGİ

Düzen, Fenerbahçe'nin teknik direktörü hakkında yapılan yorumların belirli bir sınırı aşmaması gerektiğini vurgulayarak bu konuda net bir tavır sergiledi. Ünlü spiker, teknik direktöre yönelik eleştirilerde herkesin dikkatli olması gerektiğini belirterek bu konunun kendisi için aşılmaması gereken bir çizgi olduğunu ifade etti.

"İLETİŞİM DERSİ ALSIN: FRENE BASACAKSIN"

Sözlerinin devamında İsmail Kartal'a yönelik bazı çevrelerden gelen "iletişim dersi alsın" veya "kitap okusun" tarzındaki eleştirileri hedef alan Düzen, bu tür yorumların kimsenin haddine olmadığını sert bir dille dile getirdi ve şunları söyledi:

"Fenerbahçe Teknik Direktörü ile ilgili konuşuyorsan bir yerde frene basacaksın. Bir kırmızı çizgi vardır. Yok ‘iletişim dersi alsın’, yok ‘kitap okusun’ falan filan... Kimsenin haddine değil!"

TARTIŞMA GÜNDEME OTURDU

Düzen'in bu sözleri, Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı önemli galibiyetin ardından teknik direktöre yönelik eleştirilerin haklılığı ya da üslubu konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilediği bu kritik dönemde başarılı teknik direktöre yönelik üslup tartışmalarının gündeme gelmesi, bazı spor yorumcuları tarafından da eleştiri konusu oldu. Düzen'in bu çıkışı üzerine, Sarı Lacivertli takımın elde ettiği başarının teknik direktöre yönelik olumsuz söylemlerle gölgelenmemesi gerektiği yorumları yapıldı.