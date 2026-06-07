İsmail Kartal oyunu kullandı: Teklif sorusuna yanıt verdi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul devam ediyor. Eski Kenan Evren Lisesi arazinde kurulan sandıklarda 27 bin 138 Fenerbahçe üyesi oyunu kullandı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal da oy vermeye gelenler arasında yer aldı. Kartal oy verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

BAŞKAN ADAYLARINDAN TEKLİF ALMADI

10 Numara Youtube kanalına konuşan İsmail Kartal, herhangi bir teklif gelip gelmediğine dair yöneltilen soruya yanıt verdi. Kartal her iki başkan adayından da teklif almadığını dile getirdi.

HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMÜYOR

İsmail Kartal ayrıca herhangi bir kulüple teknik direktörlük görevi için görüşme halinde olmadığını ifade etti.