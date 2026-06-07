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Halk TV Spor İsmail Kartal oyunu kullandı: Teklif sorusuna yanıt verdi

İsmail Kartal oyunu kullandı: Teklif sorusuna yanıt verdi

Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe kongresinde oyunu kullandı. Daha sonra bir açıklama yapan İsmail Kartal, her iki başkandan da herhangi bir teklif almadığını ifade etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal oyunu kullandı: Teklif sorusuna yanıt verdi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul devam ediyor. Eski Kenan Evren Lisesi arazinde kurulan sandıklarda 27 bin 138 Fenerbahçe üyesi oyunu kullandı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal da oy vermeye gelenler arasında yer aldı. Kartal oy verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

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BAŞKAN ADAYLARINDAN TEKLİF ALMADI

10 Numara Youtube kanalına konuşan İsmail Kartal, herhangi bir teklif gelip gelmediğine dair yöneltilen soruya yanıt verdi. Kartal her iki başkan adayından da teklif almadığını dile getirdi.

HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMÜYOR

İsmail Kartal ayrıca herhangi bir kulüple teknik direktörlük görevi için görüşme halinde olmadığını ifade etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe
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