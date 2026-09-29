İsmail Kartal milli arada özel formül geliştirdi

Sarı-lacivertli teknik heyetin, Belçikalı golcünün formunu yükseltmek için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, milli aranın ardından Lukaku'ya yönelik özel bir çalışma programı uygulayacağı ve deneyimli forvetin kısa süre içerisinde takıma daha fazla katkı vermesini hedeflediği belirtildi.

VEDAT MURİÇ'TEN 7 GOLLÜK BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular arasında Vedat Muriç performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Sarı-lacivertli formayla yeniden sahaya çıkan Kosovalı golcü, son oynanan Eyüpspor karşılaşmasında 4 kez fileleri havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti.

GREENWOOD DA GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mason Greenwood da sezona etkili bir başlangıç yaptı.

İngiliz futbolcu, şu ana kadar 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri haline geldi.

Savunmada görev yapan Nathan Ake de teknik heyetin güvenini kazanan oyuncular arasında yer aldı. Tecrübeli futbolcu, görev aldığı 13 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla savunmadaki istikrarıyla dikkat çekti.

GÖZLER LUKAKU'YA ÇEVRİLDİ

Yeni transferler arasında şu ana kadar beklentilerin altında kalan isim ise Romelu Lukaku oldu.

Sezon başında Napoli'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Belçikalı golcü, Fenerbahçe formasıyla 8 karşılaşmada görev yaptı. Ancak deneyimli santrfor bu maçlarda gol katkısı sağlayamadı.

KARTAL'DAN ÖZEL PROGRAM

Lukaku'nun performansını yükseltmek isteyen İsmail Kartal'ın, milli takım arasının ardından oyuncu için özel bir çalışma programı hazırlattığı ifade edildi.

Teknik heyetin, fiziksel ve bireysel çalışmalarla Belçikalı golcünün form seviyesini artırmayı planladığı belirtildi. Fenerbahçe'de hedef, Lukaku'nun milli ara sonrasında yeniden ritim kazanarak hücum hattına daha fazla katkı sağlaması.

33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 6 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.