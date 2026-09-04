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İsmail Kartal kararını verdi: İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Sarı lacivertli takımda tek teksik var.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal kararını verdi: İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yarın oynanacak Beşiktaş derbisinde saha süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

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Sarı lacivertli takımda dev maç öncesi tek eksik bulunuyor.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU MU OĞUZ AYDIN MI?

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen ve takımla antrenmanlara başlayan Kerem Aktürkoğlu, maç kadrosunda yer alacak.
Ancak Kerem'in yokluğunda yerine oynayan Oğuz Aydın'ın çok iyi bir performans göstermesi nedeniyle derbide ilk 11'de forma giyeceği bildirildi. Kerem ise yedek kulübesinde bekleyecek.
Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak.
Savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Brown dörtlüsü yer alacak. Önlerinde Kande ile Guendouzi'nin görev yapması bekleniyor.
İlk 11; İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi ile tamamlanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal Beşiktaş
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