Türkiye'nin iki dev kulübü bu kez saha dışında karşı karşıya geldi.

Transfer pazarında yaşanan bu sessiz rekabet, her iki taraftarı da heyecanlandıracak türden; zira söz konusu isim, dünya futbolunun en değerli defans oyuncularından biri olan Kim Min-Jae. Galatasaray'ın listesinde beliren bu isim, şimdi Fenerbahçe'nin de radarına girdi.

KARTAL'DAN KİŞİSEL ONAY

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kim Min-Jae transferinin önünü bizzat açtı. Kartal'ın Güney Koreli stoperle daha önce Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı ve o dönemden bu yana oyuncuya duyduğu güvenin hiç azalmadığı belirtiliyor. Teknik direktör Kartal'ın kişisel onayını verdiği bir transferin hayata geçirilmesi, yönetimin de aynı doğrultuda hareket etmesini kolaylaştıracak. Bu denli köklü bir güven ilişkisinin transfer sürecinde kritik bir koz olabileceği değerlendiriliyor.

GALATASARAY ÖNCE VAN DIJK, SONRA KİM

Sarı-kırmızılı ekip, stoper bölgesini bu yaz köklü biçimde yenilemeye kararlı. Galatasaray'ın ilk hedefinin Liverpool'dan ayrılık sinyalleri veren efsane isim Virgil van Dijk olduğu öne sürüldü. Hollandalı devin transferi gerçekleşmez ya da müzakereler çıkmaza girerse Galatasaray'ın yedek kozu olarak Kim Min-Jae'nin devreye gireceği aktarılıyor. Bu senaryo, Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından oyuncunun kulübü ve ajansıyla masaya oturulacağını da gündeme taşıyor.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Güney Kore'nin turnuvadan beklenmedik erken vedası, Kim Min-Jae'nin geleceğine ilişkin spekülasyonları da beraberinde getirdi. Uzun ve yorucu bir sezonun ardından erken tatile çıkmak zorunda kalan savunma oyuncusunun zihninin önümüzdeki sezon planlarına yönelmesi an meselesi. Bayern Münih'te istikrarlı bir performans sergilemekle birlikte son dönemde Almanya'daki geleceğine dair belirsizlikler de gündemde yer bulmaya başladı.

SÖZLEŞME VE RAKAMLAR

Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile 2028 yılına uzanan bir sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak kayıtlara geçen 27 yaşındaki defans oyuncusu için Bavyeralı kulübün kolay kolay masaya oturmayacağı tahmin ediliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu rakamı karşılayıp karşılayamayacağı, transferin önündeki en büyük soru işareti olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte her iki Türk kulübünün de son yıllarda büyük bütçeli transferlere imza attığı göz önünde bulundurulduğunda, rakamın tek başına belirleyici olmayacağı değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE'NİN STOPER ARAYIŞI

Sarı-lacivertli ekip, Kim Min-Jae'nin yanı sıra Malang Sarr ve Nathan Ake gibi isimleri de transfer listesinde tutuyor. Bu tablo, Fenerbahçe'nin savunma hattında kapsamlı bir yenileme peşinde olduğunu açıkça ortaya koydu. Kartal'ın öncelikli hedefi, geçen sezon zaman zaman sallantılı görünen defans düzenini Avrupa standartlarına taşıyacak deneyimli ve lider ruhlu bir isim kazanmak.