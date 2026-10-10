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Halk TV Spor İsmail Kartal kararını verdi: Fenerbahçe'ye Rizespor maçı öncesi müjde geldi

İsmail Kartal kararını verdi: Fenerbahçe'ye Rizespor maçı öncesi müjde geldi

Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio geri döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal kararını verdi: Fenerbahçe'ye Rizespor maçı öncesi müjde geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın kararıyla mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martínez Munuera oturacak.

MARCO ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlığının ardından ilk kez resmi bir maçta forma giyecek.

Çaykur Rizespor (Muhtenel) Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Doicaru, Can Bozdoğan, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Marco Asensio
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