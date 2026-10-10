İsmail Kartal kararını verdi: Fenerbahçe'ye Rizespor maçı öncesi müjde geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın kararıyla mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martínez Munuera oturacak.

MARCO ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlığının ardından ilk kez resmi bir maçta forma giyecek.

Çaykur Rizespor (Muhtenel) Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Doicaru, Can Bozdoğan, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.