İsmail Kartal kararını verdi: Fenerbahçe'ye Rizespor maçı öncesi müjde geldi
Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio geri döndü.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK
MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın kararıyla mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martínez Munuera oturacak.
MARCO ASENSIO GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlığının ardından ilk kez resmi bir maçta forma giyecek.
Çaykur Rizespor (Muhtenel) Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Mithat, Taylan, Doicaru, Can Bozdoğan, Olawoyin, Emrecan Bulut, Ali Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi