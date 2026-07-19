İsmail Kartal kararını verdi: Fenerbahçe Gornik Zabrze maçının ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacakları maçın kadrosunu belirledi.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçında Chobani Stadyumu'nda çıkacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
Kadıköy'de oynanacak ilk maç, 21 Temmuz Salı günü oynanacak ve 21.00'de başlayacak.
İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, mücadelede görev vereceği oyuncuları belirlemeye başladı.
Kalede Mert Günok yer alacakken, savunmanın sağında Mert Müldür, solunda ise Levent Mercan oynayacak.
Kritik maçta stoper ikilisinin Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olması bekleniyor.
Orta sahada Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz ve Fred görev yapacak.
Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu’nun oynaması planlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ileri uçta Anderson Talisca'ya şans vereceği ifade edildi.
İŞTE İLK 11
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:
Mert Günok, Levent Mercan, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Gornik Zabrze - Fenerbahçe rövanş maçı ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.