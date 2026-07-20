İsmail Kartal kararını açıkladı: Oynamayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın konuşması şu şekilde:

Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz.

"SÖYLEDİKLERİM KESKİN VE NET"

Oyuncularımız, ne istediğimi iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylediler.

"GREENWOOD TAM HAZIR DEĞİL"

Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacak. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak.

"BORÇLU HİSSEDİYORUM"

Kendimi Fenerbahçe taraftarına borçlu hissediyorum. Sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Onları bu sene çok mutlu etmek istiyorum. Güçlü futbolumuzu, iyi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.

"1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak.

Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum."