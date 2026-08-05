İsmail Kartal 'Kadroya eklenecek' demişti: Fenerbahçe'de Kante sürprizi

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız ekibi Marsilya'nın, deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

KİRALIK FORMÜLÜ

Marsilya'nın transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istediği belirtildi. Fransız temsilcisinin, Kante'nin yıllık maaşında indirime gidilmesi halinde resmi girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

İSMAİL KARTAL "KADROYA EKLENECEK" DEMİŞTİ

İsmail Kartal, N'Golo Kante'ye ilişkin soruya "Kante aramıza geldi. Gayet iyi durumda ve çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak. İyi geldi, iyi durumda ve bizimle kadroda olacak. Kadroya eklenecek. Fiziksel olarak gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarın fizik ön planda olacaktır ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynayama çalışan bir takımız." yanıtını vermişti.

YÖNETİMDEN MEMNUNİYETSİZLİK

Bu gelişmenin arka planında Fenerbahçe yönetiminin kendi tarafındaki değerlendirmesinin de etkili olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz devre arasında kadroya katılan Kante'den Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin tam anlamıyla memnun kalmadığı, oyuncu için bir çözüm formülü arandığı öne sürüldü.

MENAJERLE TEMAS KURULDU

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Marsilya, Kante'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve oyuncu cephesine maaşta indirime gidilip gidilemeyeceğini sordu. Bu detay, transferin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olacak.

OLASI ALTERNATİF: EL AYNAOUI

Yüksek maliyeti nedeniyle Kante ile yollarını ayırmayı planladığı belirtilen Fenerbahçe'nin, bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda Roma'da forma giyen Neil El Aynaoui'yi orta saha için alternatif olarak değerlendirdiği aktarılıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimleri kadrosuna kattığı, şimdi ise planlarında yer almayan oyuncular için çözüm arayışına girdiği belirtiliyor.