İsmail Kartal ısrarla istedi yönetim beklemeye geçti

Teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer listesinin başında ilk olarak orta saha transferi bulunuyor. Kartal'ın istekleri doğrultusunda takımı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim transfer listesinin başına yine Hakan Çalhanoğlu'nun adını yazdı.

Inter ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayan Çalhanoğlu'nun durumu, Fenerbahçe tarafından yoklanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan deviyle milli yıldızın yapacakları görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadığı takdirde harekete geçmeye hazırlanıyor.

INTER MAAŞINDA İNDİRİM TALEP EDİYOR

İtalyan basınına göre; Inter Hakan Çalhanoğlu'nun ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza attırmak istiyor ve 12 milyon euro'luk maaşında indirim talep ettiği iddia ediliyor. 32 yaşındaki yıldızın ise bu bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.

INTER'İN KİLİT TAŞI

Chivu, Hakan Çalhanoğlu'nu takımın en kilit ismi ve oyun kurucusu olarak görüyor. Yönetim, sergilediği üstün performansla takımın vazgeçilmezi olan milli futbolcumuzla geçtiğimiz dönemde sözleşme yenilemişti.

SEZONA YİNE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı performansını sürdürüyor. Milano ekibinin orta sahasındaki dinamizmi ve attığı kritik gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

İTALYA Macerası 2017'de Başladı

Almanya'da Karlsruhe, Hamburg ve Bayer Leverkusen formaları giyen Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında 23.3 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olarak İtalya kariyerine adım attı. Milan'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2021 yılında ezeli rakip Inter'e bedelsiz olarak geçiş yaptı ve burada kariyerinin zirvesine ulaştı.