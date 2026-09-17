Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasında 4 futbolcuyu kulübede tutma kararı aldı.

4 İSİM KULÜBEDE OLACAK

İsmail Kartal, karşılaşacakları Eyüpspor maçında Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, Guendouzi ve Lukaku'yu kulübede oturtma kararı aldı. Deneyimli hoca bu kararı uyguladığı takdirde Guendouzi bu sezon ilk defa bir maça yedek kulübesinde başlamış olacak.

GREENWOOD ON NUMARADA OYNAYACAK

İsmail Kartal, sadece isimleri değiştirmekle kalmayıp saha içi dizilişinde de büyük bir taktiksel esnekliğe gidiyor. Deneyimli çalıştırıcı, takımın hücum yollarındaki yaratıcılık sorununu çözmek amacıyla İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kanat organizasyonlarından çekip, asıl mevkisinin dışındaki on numara pozisyonunda görevlendirmeyi planlıyor. Bu hamleyle birlikte takımın hücumda daha dikine ve akışkan bir oyun sergilemesi amaçlanıyor.