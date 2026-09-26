İsmail Kartal hiç oynatmıyor: Milli takımda şov yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın hiç oynatmadığı isim, milli takımında şov yaptı.

Gelecek yıl Kenya, Tanzaya ve Uganda'nın birlikte düzenleyeceği 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K grubundaki ilk maçta Mali, Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 mağlup etti.

İSMAİL KARTAL OYNATMADI, MİLLİ TAKIMDA ŞOV YAPTI

Maça Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11'de hiç yer vermediği isim olan Dorgeles Nene damgasını vurdu.

Nene, attığı 2 golle Mali'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Mali'nin diğer golünü Ange Martial Tia attı.

Yeşil Burun Adaları'nın golü ise Trabzonspor'da forma giyen Sidny Lopes Cabral'dan geldi.

Trabzonspor'un bir diğer oyuncusu Wagner Pina da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmada ayrıca Gençlerbirliği'nin Malili oyuncusu Sekou Koita da son 5 dakika oynadı.

Yeşil Burun Adaları'nda da Iğdır FK'den Ryan Mendes ile Antalyaspor'dan Nuno da Costa da forma giydi.