Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin başlamasıyla yeniden takımın başına dönen İsmail Kartal yeni sezon yapılanmasında dikkat çeken bir hamleye imza atacak.

Fenerbahçe'de kiralıktan dönen oyuncularla birlikte futbolcu sayısı 39'a yükseldi.

Vedat Muriqi'nin katılımıyla bu rakam 40'a çıktı. Yönetimin en az 5 transfer daha yapması durumunda kadronun 45 kişiye ulaşması bekleniyor.

17 AYRILIK VAR

TFF'nin 28 kişilik kadro bildirim zorunluluğu, sarı-lacivertlileri geniş çaplı bir temizlik operasyonuna zorluyor. Transferler tamamlandığında İsmail Karat ve yönetimin en az 17 oyuncuyla yollarını ayırmayı hedeflediği öğrenildi. Öncelik, maliyeti yüksek olan ve teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği isimler. Bazı oyuncuların menajerleriyle temasların başladığı ve ayrılık sürecinin hızlandırılmaya çalışıldığı belirtildi.

SON TARİH 14 AĞUSTOS

Fenerbahçe yönetiminin ana kadroyu 14 Ağustos'a kadar netleştirmeyi planladığı kaydedildi. Teknik heyetin istediği yapının o tarihe kadar oluşturulması hedefleniyor.