İsmail Kartal gelir gelmez açıkladı: Fenerbahçe'de planlar yapıldı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal futbolcularla bir toplantı yaptı.

"HER ŞEYİ UNUTUP İŞİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsmail Kartal, "Kötü günler geride kaldı. Şimdi her şeyi unutup sadece işimize odaklanacağız. Birlik olup zirveye yürüyeceğiz. Bizi bekleyen kupalar var" dedi.

"ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki oyundan memnuniyetini dile getiren İsmail Kartal, "Ligde çok daha fazlasını yapabiliriz. Sadece motivasyonumuzu artırmamız gerek" ifadelerini kullandı.

"HIZ KESMEDEN İLERLEMEMİZ GEREKİYOR"

Böyle devam etmeleri gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Aramıza geç katılanlar, sakatlık yaşayanlar oldu. Bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Ama önümüz açık. Gaziantep ve Eyüp maçlarını kazandıktan sonra toparlanmak için zamanımız olacak. Artık hız kesmeden ilerlememiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"

Lyon ve Roma maçlarındaki performansı lige yansıtmak isteyen İsmail Kartal, "Ligde de aynı performansı sergilememiz halinde önümüzde kimse duramaz" diye konuştu.

SİSTEM BOZULMAYACAK

İsmail Kartal, Roma maçındaki sistemi bozmayacak. Maça 3'lü orta saha ile başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Oğuz Aydın forma giyecek. UEFA'dan gelen ceza nedeniyle Roma maçında olmayan Guendouzi de formasına kavuşacak.