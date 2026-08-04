İsmail Kartal baltayı taşa vurdu: Yıldız oyuncu hesap sordu

Fenerbahçe'de daha sezon başlamadan kriz patladı. Söylediği sözler sıkıntı yaratan teknik direktör İsmail Kartal baltayı taşa vurdu. Krizin nedeni belli oldu.

Sarı lacivertli takımın İspanyol yıldızı Asensio'nun Kartal'ı futbol direktörü Oğuz Çetin'e şikayet ettiği belirtilmişti. Şikayetten önce Asensio'nun Kartal'dan hesap sorduğu ileri sürüldü.

"ELİNDE NASIL BİR VERİ VAR"

Gazeteci Murat Özbostan, Libero Youtube programında yaptığı açıklamada İsmail Kartal ile Asensio krizinin nedenini anlattı. Özbostan, şunları söyledi:



"Asensio, Bolu kampında takımla çalışmıyor, koşu antrenmanı yapıyor. Adam bir efsane. Marka oyuncularla oynamış. Cristiano Ronaldo ile oynamış. Şampiyonlukları da olan Atletico Madrid, Paris var. (İsmail Kartal hazır olmadığını söylemişti). Yani senin elinde hazır olmadığıma dair nasıl bir şey var, veri var? Böyle açıklama yapıyorsun, diyor. Yani orada gerçekten bozuluyor. Ve iş biraz da orada böyle şey olmaya başlıyor geriliyor yani şeyler. Ondan sonra bu iş biraz büyümeye ve sosyal medyada gelişmeye başlayınca tak hocaya basın toplantısında soruyorlar. Aranızda bir problem var mı diye. O da ben buraya problem yaratmaya gelmedim diyor. Oyuncularla aramda sorun yok diyor. Ondan sonra on bire koyuyor."

İsmail Kartal, Marco Asensio'yu "Hazır değil" diye Gornik Zarbrze ile oynanan ilk maçta oynatmamış, ikinci maçta da oyundan almıştı.