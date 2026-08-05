İsmail Kartal arada kaldı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ediyor. Geçtiğimiz sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Ederson, bu sezon Mert Günok'un başarılı form grafiğinin ardından İsmail Kartal'ı ikileme soktu.

KALEDE ZORLU TERCİH

Birçok taraftar Ederson'un satılmasını ve kaleyi Mert Günok'un korumasını isterken, tecrübeli hoca kararını verdi. İsmail Kartal, artık kaleyi devralmak isteyen Brezilyalı eldivene güveniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Sturm Graz eşleşmesinde kaleyi Mert Günok'un yerine Ederson'un koruması bekleniyor.

GEÇ KATILAN AMA HAZIR OLAN İSİM

Tecrübeli eldiven, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için sezon öncesi kampına geç katılmıştı. İsmail Kartal, Ederson'un artık hazır olduğunu düşünerek, 11'de şans vermeye karar verdi.

GORNIK MAÇLARINDA MERT GÜNOK GÜVEN VERMİŞTİ

Ederson'un bu yaz Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu; ancak yönetim değişiminin ardından Brezilyalı file bekçisi kadroda kaldı. Dünya Kupası kadrosu nedeniyle hazırlık çalışmalarına geç başlayan Ederson, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan her iki maçta da yedek kulübesinde kaldı. Bu süreçte eldivenleri devralan 37 yaşındaki Mert Günok, özellikle deplasmanda 1-1 biten rövanş maçındaki performansıyla alkış topladı ve formayı bırakmak istemediğini net şekilde ortaya koydu.

"GÖREVE HAZIRIM" MESAJI

Kulis bilgilerine göre Ederson, teknik direktör İsmail Kartal'a hazır olduğuna dair doğrudan bir mesaj iletti. Bu gelişme, tecrübeli hocanın Sturm Graz maçı öncesinde kalede değişikliğe gitme kararında etkili oldu.

DEV MAÇ SAAT 21.00'DE

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, bu akşam saat 21.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek; VAR koltuğunda ise Stuart Attwell görev alacak.

ORTA SAHADA DA DEĞİŞİKLİK YAPACAK

TRT Spor'un haberine göre İsmail Kartal, kalenin yanı sıra orta sahada da değişikliğe gidecek; Matteo Guendouzi'ye Fred yerine İsmail Yüksek eşlik edecek. Savunma hattının Semedo, Skriniar, Ake ve Oosterwolde'den oluşması, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın görev alması bekleniyor.

5 KEZ YENİLDİ

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez mağlup oldu; bu karşılaşmaların 19'unu kazanan Fenerbahçe 6 maçı ise berabere tamamladı.

35 GOL YEDİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kalesini 36 maçta koruyan Ederson, 35 gol yerken 13 kez de kalesini gole kapattı.