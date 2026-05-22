İsmail Kartal aldığı teklifi açıkladı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi adı potansiyel teknik direktör adayları arasında yer alan İsmail Kartal, Sporcast yayınına konuk oldu.

"HAYATIMDA HİÇ KONUŞMADIM"

Her iki adaydan da teklif almadığını belirten İsmail Kartal, "Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey'den bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım" dedi.

"AVRUPA VE ARAP YARIMADASI'NDAN İKİ TEKLİF ALDIM"

Geleceğine dair konuşan deneyimli teknik adam, "Avrupa'dan ve Arap Yarımadası'ndan iki teklif aldım. Şu anda süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'KUPA ALAMADI' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında İsmail Kartal, "Şimdi şöyle, 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere" diye konuştu.

İsmail Kartal devamında "İkinci sene kurşunlandık. Üçüncü sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık" sözlerini sarf etti