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Halk TV Spor İran'ın direnişi: Belçika'yı elinden kaçırdı

İran'ın direnişi: Belçika'yı elinden kaçırdı

Dünya Kupası'nda ABD'nin her türlü zorluğu çıkardığı İran, 2. puanını Belçika'dan aldı. Belçika 24 dakika 10 kişiyle oynadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İran'ın direnişi: Belçika'yı elinden kaçırdı

Dünya Kupası'nda ABD'nin her türlü zorluğu çıkardığı, ülkede konaklamasına bile izin vermediği İran, direnişini sürdürdü İran, Belçika ile golsüz berabere kaldığı maçla birlikte 2. puanını aldı.

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Belçika'da 66. dakikada Ngoy kırmızı kart gördü. İran, 24 dakika 10 kişi oynayan Belçika'yı elinden kaçırdı. İran'ın 25. dakikada Taremi ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla ofsayt diye geçerli sayılmadı.
İki takım da grupta puanını 2'ye yükseltti.

BELÇİKA-İRAN: 0-0

Stadyum: Los Angeles
Hakemler: Dario Herrera, Cristian Navarro, Gabriel Chade (Arjantin)
Belçika: Courtois, Meunier (Dk. 58 Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin (Dk. 58 Vanaken), Tielemans, Saelemaekers (Dk. 58 Lukebakio), De Bruyne (Dk. 87 Fernandez-Pardo), Trossard, Lukaku (Dk. 73 Theate)
İran: Beiranvand, Hardani (Dk. 46 Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi (Dk. Hosseinzadeh), Mohebi (Dk. 66 Torabi), Safi (Dk. 66 Mohammadi), Taremi
Kırmızı kart: Dk. 66 Ngoy (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 3 Lukaku (Belçika), Dk. 33 Ezatolahi (İran)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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