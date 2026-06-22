İran'ın direnişi: Belçika'yı elinden kaçırdı

Dünya Kupası'nda ABD'nin her türlü zorluğu çıkardığı, ülkede konaklamasına bile izin vermediği İran, direnişini sürdürdü İran, Belçika ile golsüz berabere kaldığı maçla birlikte 2. puanını aldı.

Belçika'da 66. dakikada Ngoy kırmızı kart gördü. İran, 24 dakika 10 kişi oynayan Belçika'yı elinden kaçırdı. İran'ın 25. dakikada Taremi ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla ofsayt diye geçerli sayılmadı.

İki takım da grupta puanını 2'ye yükseltti.

BELÇİKA-İRAN: 0-0

Stadyum: Los Angeles

Hakemler: Dario Herrera, Cristian Navarro, Gabriel Chade (Arjantin)

Belçika: Courtois, Meunier (Dk. 58 Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin (Dk. 58 Vanaken), Tielemans, Saelemaekers (Dk. 58 Lukebakio), De Bruyne (Dk. 87 Fernandez-Pardo), Trossard, Lukaku (Dk. 73 Theate)

İran: Beiranvand, Hardani (Dk. 46 Jahanbakhsh), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian, Ghoddos, Ezatolahi (Dk. Hosseinzadeh), Mohebi (Dk. 66 Torabi), Safi (Dk. 66 Mohammadi), Taremi

Kırmızı kart: Dk. 66 Ngoy (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 3 Lukaku (Belçika), Dk. 33 Ezatolahi (İran)