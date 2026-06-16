İran maçında herkesin merak ettiği sorunun cevabını açıkladı

İran'ın gollerinden birini kaydeden ve maçın oyuncusu seçilen tecrübeli futbolcu, golünün ardından formasını yüzüne çekerek yaptığı sevinçle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NEDEN YÜZÜNÜ KAPATTIĞINI AÇIKLADI

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında bu hareketinin anlamı sorulan Rezaeian, doğrudan ayrıntıya girmese de dikkat çekici ifadeler kullandı.

"Bu özel bir sevinç" diyen İranlı futbolcu, "Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum ama bunun hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Rezaeian'ın sözleri, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve İran'ın içinde bulunduğu siyasi atmosfer nedeniyle farklı yorumlara neden oldu.

"SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

İran halkına da özel bir vurgu yapan deneyimli oyuncu, "İranlı insanlar mükemmel. Dünyanın herhangi bir yerinde İranlıların başına gelen bir sorun varsa bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez" dedi.

Beraberliğin kendilerini mutlu etmediğini belirten Rezaeian, takımının galibiyeti hak ettiğini savunarak, "Bugün mutlu değiliz. Kazanabilirdik ama futbol böyle. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nın ilk haftasında gelen bu gol sevinci ve açıklamalar, turnuvanın saha dışındaki en çok konuşulan olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.