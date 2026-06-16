İran maçında gerginlik: 70 bin kişi birlik oldu

2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles'ta oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı. Ancak mücadele sadece futboluyla değil, tribünlerde ve stat çevresinde yaşanan siyasi gerilimle de gündeme oturdu.

YENİ ZELANDA 2 KEZ ÖNE GEÇTİ

Yeni Zelanda, Elijah Just'ın attığı iki golle maçta iki kez öne geçti. İran ise önce Ramin Rezaeian, ardından Mohammad Mohebbi'nin golleriyle geri dönerek beraberliği kurtardı. İran son bölümde galibiyet için daha fazla fırsat yakalasa da skoru değiştiremedi.

İRAN MİLLİ MARŞI PROTESTOSU: GERGİNLİK

Karşılaşma öncesinde ve sırasında İran'daki siyasi gelişmelerin etkisi hissedildi. Bazı taraftarlar İran milli marşını protesto ederken, bazıları da İran'ın eski "Aslan ve Güneş" bayrağını taşıdı. Zaman zaman gergin anlar yaşandı. Buna karşın 70 binden fazla seyircinin büyük bölümü İran Milli Takımı'nı destekledi. Stat dışında da yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

VİZE ŞİKAYETİ

İran Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, takımın yaşadığı vize ve seyahat sorunlarından şikâyet ederek Dünya Kupası'nın en zor şartlarda mücadele eden ekiplerinden biri olduklarını söyledi. İran kafilesinin bazı üyelerinin ABD vizesi alamadığı, takımın ise turnuva boyunca üs olarak Meksika'nın Tijuana kentini kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

BELÇİKA MISIR İLE YENİŞEMEDİ

Bu sonuçla G Grubu'nda ilk maçlar sonunda puanlar eşitlendi. Günün diğer karşılaşmasında Belçika ile Mısır da 1-1 berabere kalmıştı. Böylece gruptaki dört takım da ilk hafta sonunda birer puana ulaştı.