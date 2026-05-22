İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcular kadroya alınmadı

Yaklaşan FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi milli takımların kadroları açıklanmaya başladı.

İngiltere Milli Takımı da Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in belirlediği kadroda yer alan isimlerin yanı sıra, kadro dışında kalan yıldız futbolcular da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

İŞTE İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NIN KADROSU

İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Savunmacılar: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones.

Orta Sahalar: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers.

Hücumcular: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD, FODEN VE PALMER ALINMADI

Thomas Tuchel'in turnuva kadrosuna dahil etmediği yıldız isimler tartışma konusu haline geldi.

İngiltere'nin son dönemde en değerli futbolcuları arasında gösterilen Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ve Cole Palmer gibi futbolcuların kadroda yer almaması büyük şaşkınlık yarattı.

Bu isimlerin yanı sıra Harry Maguire, Lewis Hall, Adam Wharton, Luke Shaw, Fikayo Tomori ve Morgan Gibbs-White gibi isimlerin de dışarıda kalması tartışma konusu oldu.