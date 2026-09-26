İngiltere İspanya: Saat kaçta hangi kanalda?
Futbolseverlere müjde. Dev maç şifresiz kanalda. İngiltere-İspanya: Saat kaçta, hangi kanalda.
Son dünya şampiyonu İspanya ile dünya üçüncüsü İngiltere, bu akşam karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlere müjde. Dev maç şifresiz kanalda. İngiltere-İspanya: Saat kaçta, hangi kanalda.
UEFA Uluslar Ligi 3. Grup ilk maçında İngiltere ile İspanya İngiltere'de Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
İNGİLTERE-İSPANYA: SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta oynanacak İngiltere-İspanya karşımaşması bu akşam 21.45'te başlayacak. Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
İNGİLTERE-İSPANYA HANGİ KANALDA?
İngiltere - İspanya karşılaşması şifresiz kanaldan ekrana gelecek.
Karşılaşmayı A Haber kanalı naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
İngiltere Milli Takımı'nda Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento ve Kobbie Mainoo yok.
İspanya Milli Takımı'nda ise Pedro Porro sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.