İngiltere Fransa maçında normal sürede 10 gol: Görülmüş şey değil

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük mücadelesinde İngiltere Fransa maçında normal sürede 10 gol atıldı. Dünya Kupası tarihinde görülmüş şey değildi bu.

Miami Stadyumu'nda oynanan mücadele hızlı başlayan İngiltere 3. dakikada Declan Rice'ın uzaktan plase vuruşla topu ağlara yollamasıyla 1-0 öne geçti.

18. dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Rice, kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Konsa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

37. dakikada Rashford pası verdi Saka 3-0 yaptı.

45+1. dakikada yine Saka farkı 4'e çıkardı.

İkinci devreye Fransa golle başladı. 48. dakikada Olise'nin soldan ceza sahasına gönderdiği yerden ortaya hareketlenen Mbappe, takımının ilk golünü attı. 54. dakikada ise Mbappe'nin pasıyla Barcola farkı 2'ye indirdi.

Fransa 66. dakikada bir gol daha buldu. Olise'yle verkaç yaparak ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Mbappe, sert bir vuruyla topu kalecinin sağından filelere yolladı: 3-4.

İngiltere 85. dakikada penaltı kazandı. Gusto'nun Spence'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Valenzuela penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Saka, 87. dakikada meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-5.

90+6. dakikada Dembele farkı tekrar 1'e indirdi. Upamecano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pasta soldan ceza sahasına giren Dembele, çaprazdan sert vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 4-5.

90+8. dakikada Bellingham skoru belirledi. Soldan ceza sahasına giren yıldız oyuncu, üst üste 2 rakibinden sıyrılıp meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-6.

Karşılaşma İngiltere'nin 6-4 üstünlüğüyle sonuçlandı. İngiltere 2026 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamış oldu.

FRANSA-İNGİLTERE: 4-6

Stadyum: Miami Stadyumu

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Fransa: Maignan, Gusto (Dk. 90+1 Kounde), Konate (Dk. 46 Upamecano), Lacroix, Hernandez (Dk. 46 Digne), Emery, Rabiot, Olise, Cherki (Dk. 46 Dembele), Doue (Dk. 46 Barcola), Mbappe

İngiltere: Henderson, Quansah (Dk. 83 James), Konsa, Guehi (Dk. 90+3 Chalobah), Spence, Rice, Saka, Eze (Dk. 79 Bellingham), Rogers, Rashford (Dk. 46 Watkins), Toney (Dk. 79 Anderson)

Goller: Dk. 3 Rice, Dk. 18 Konsa, Dk. 37, Dk. 45+1 ve Dk. 87 (Penaltıdan) Saka, Dk. 90+8 Bellingham (İngiltere), Dk. 48 ve Dk. 66 Mbappe, Dk. 54 Barcola, Dk. 90+6 Dembele (Fransa) (AA)