İngiltere Ferdi Kadıoğlu'nu konuşuyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezonun oyuncusu seçildi.

Amex Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde, erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Fran Kirby, sezonun oyuncusu ödülüne layık görüldü.

26 yaşındaki futbolcu, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük." dedi.

Bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan milli futbolcu, 1 de gol attı.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Erenay Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 doğumlu Hollanda yetişimli Türk millî futbolcudur. Şu anda Premier League ekibi Brighton & Hove Albion’da forma giymektedir ve Türkiye A Millî Takımı’nda sol bek olarak görev yapmaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLER

Tam adı: Ferdi Erenay Kadıoğlu

Doğum tarihi: 7 Ekim 1999 (26 yaşında)

Doğum yeri: Arnhem, Hollanda

Boy: 1,74 m

Köken: Babası Trabzonlu Türk, annesi Kanada asıllı

Vatandaşlık: Türk ve Hollanda

KULÜP KARİYERİ

NEC Nijmegen (2016–2018): Profesyonel kariyerine burada başladı, 61 maçta 11 gol attı.

Fenerbahçe (2018–2024): 1.4 milyon euro bonservisle transfer oldu. 148 maçta 11 gol kaydetti. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Brighton & Hove Albion (2024– ): Premier League’de forma giymekte, şu ana kadar 16 maçta 1 gol attı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye A Milli Takımı (2022– ): 30 maçta 2 gol attı. İlk maçına 4 Haziran 2022’de Faroe Adaları karşısında çıktı.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Mevkii: Sol bek, gerektiğinde sağ bek veya orta sahada da oynayabiliyor.

Özellikleri: Çok yönlü oyun tarzı, yüksek tempo, savunma ve hücumda etkinlik.

Öne çıkan dönem: Fenerbahçe’de Vitor Pereira döneminde 3-5-2 sisteminde kanat bek olarak gelişim gösterdi.

