İngilizler neye uğradığını şaşırdı: Meksika'da gergin anlar

2026 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile karşılaşacak olan İngiltere Milli Takımı, Meksika Şehri'ne varır varmaz çok gergin bir atmosferle karşılaştı.

İngiliz ekibinin kamp yaptığı otelin konumu gizli tutulmak istense de bilginin sızmasının ardından çok sayıda Meksikalı taraftar otelin önünde toplandı.

Futbolcular takım otobüsünden inerken ıslıklandı, yuhalandı ve "Meksika! Meksika!" tezahüratlarıyla karşılandı. Güvenlik güçleri taraftarlarla takım arasında bariyer oluştururken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

EKVADOR DA ŞİKAYET ETMİŞTİ

İngiltere Futbol Federasyonu, daha önce Ekvador'un aynı nedenle FIFA'ya şikâyette bulunmasının ardından otelin yerini gizli tutmaya çalışmıştı. Ekvadorlu futbolcuların, maç öncesi gece otellerinin önünde havai fişekler, davullar ve korna sesleriyle uyutulmadığı öne sürülmüştü.

İngiltere, tüm bu gergin atmosferin ardından son 16 turunda ev sahibi Meksika karşısına çıkacak. Teknik direktör Thomas Tuchel ise düşmanca karşılamaya rağmen sakin tavrını koruyarak taraftarlara el salladı.