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İngiliz futbolcuları fena kandırdılar: Yedikleri gol viral oldu

Bir TikTok kullanıcısı, Dünya Kupası için ABD'de bulunan İngiliz futbolculara ilginç bir şaka yaptı. Futbolculara sıradan bir kağıt imzalatıyor gibi gösteren kullanıcı, aslında ABD'nin 1776 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin bir kopyasını imzalattı.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
İngiliz futbolcuları fena kandırdılar: Yedikleri gol viral oldu

2026 Dünya Kupası için ABD'nin Kansas City kentinde kamp yapan İngiltere Milli Takımı oyuncuları, sosyal medyada viral olan ilginç bir şakanın konusu oldu.

Bir TikTok kullanıcısı, futbolculara sıradan bir imza kağıdı gibi gösterdiği belgeyi imzalattı. Ancak belgenin aslında ABD'nin 1776 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin bir kopyası olduğu daha sonra ortaya çıktı.

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YILDIZ FUTBOLCULAR İMZA ATTI

İngiltere kaptanı Harry Kane başta olmak üzere Bukayo Saka, Jordan Henderson, Anthony Gordon ve Elliot Anderson belgeyi imzalayan isimler arasında yer aldı.

Görüntülerde oyuncuların neyi imzaladıklarının farkında olmadıkları görülürken, şakayı düzenleyen kişi önceden özellikle Kane'in imzasını almak istediğini söylemişti.

İngiliz futbolcuları fena kandırdılar: Yedikleri gol viral oldu - Resim : 2

YAŞANAN OLAY GÜNDEM OLDU

ABD'nin Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan ettiği tarihi metnin İngiliz futbolcular tarafından imzalanması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Taraftarlar, "Artık ABD Milli Takımı'nda mı oynayacaklar?" şeklinde esprili yorumlar yaparken, olay kısa sürede Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

İngiltere Milli Takımı cephesinden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler milyonlarca kez izlendi ve futbolseverler tarafından "turnuvanın en başarılı şakalarından biri" olarak değerlendirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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