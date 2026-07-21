İngiliz futbol efsanesi hayatını kaybetti

İngiltere futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski milli takım kaptanı ve teknik direktör Kevin Keegan hayatını kaybetti. Hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde önemli başarılara imza atan Keegan'ın vefatı, İngiliz futbol camiasında büyük üzüntü yarattı.

75 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden efsane isim, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Keegan'ın ölüm haberinin ardından eski kulüpleri, futbolcular ve taraftarlar sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak İngiliz futbolunun sembol isimlerinden birine veda etti.

KEEGAN'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Scunthorpe United'da başlayan Kevin Keegan, daha sonra Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle United formalarını giydi. Özellikle Liverpool ile kazandığı lig şampiyonlukları ve Avrupa Kupası zaferleriyle adını kulüp tarihine yazdıran Keegan, Hamburg'da sergilediği performansla da Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasına girdi. Kariyeri boyunca gösterdiği üstün performans sayesinde 1978 ve 1979 yıllarında üst üste iki kez Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazanarak dünyanın en iyi futbolcusu seçildi.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Keegan, sahadaki liderliği ve mücadeleci karakteriyle ülke futbolunun simge isimlerinden biri haline geldi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DE YAPTI

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Keegan; Newcastle United, Fulham, İngiltere Milli Takımı ve Manchester City'yi çalıştırdı. Özellikle Newcastle United'da ortaya koyduğu hücum futboluyla büyük beğeni toplayan deneyimli çalıştırıcı, İngiliz futbolunda hem oyuncu hem de teknik adam olarak iz bırakan isimlerden biri olarak hafızalarda yer etti. Onun vefatıyla birlikte futbol dünyası, tarihine damga vurmuş önemli bir efsaneyi kaybetmiş oldu.