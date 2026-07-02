İngiliz Alex imzayı attı: Süper Lig'e süper transfer

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.



İzmir temsilcisi, daha önce Brezilyalı hücum oyuncusu Andre Henrique ve İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalamıştı.

ALEX MATOS KİMDİR?

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Matos, Luton Town altyapısından 2016'da Norwich City'e geçti.

Kanatlarda forvet oyuncusu olarak görev yapan oyuncu 1 Temmuz 2023'te Chelsea'ya transfer oldu.

4 Ocak 2024'te Huddersfield Town'a kiralandı. Ardından Oxford United'ta kiralık olarak forma giydi.

1 Eylül 2025'te bonservisiyle birlikte Sheffield United'a transferi yapıldı.

Gana asıllı futbolcu İngiltere Milli Takımı'nın genç takımlarında da oynadı.