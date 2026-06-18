İmzayı attı: Yeni takımı resmen açıklandı

23 yaşında ve 1.85 boyundaki genç voleybolcu Deniz Emrelli'nin yeni takımı belli oldu.

Son olarak Vestel Manisa Büşükşehir Belediye Spor'da forma giyen Deniz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne (İBB Spor) transfer oldu.

İmzayı atan ve transferi resmen açıklanan Deniz için şu ifadeler kullanıldı:

"TVF Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kadın Voleybol Takımımız, Deniz Emrelli ile anlaşma sağladı. Deniz Emrelli’ye ailemize hoş geldin diyor, lacivert-kırmızı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

BURSA'DA VOLEYBOLA BAŞLADI

1 Ocak 2003 Bursa doğumlu olan Deniz, voleybola da Bursa'da Nilüfer Belediyespor'un altyapısında başladı.



Nilüfer Belediyespor'un A takımında da oynayan Deniz Emrelli, Bodrumspor ve Sarıyer Belediyesi'nde de oynadı.

Genç voleybolcu pasör çaprazı olarak görev yapıyor.