İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı
Nina Cajic, yeni sezon için imzayı attı. Resmen açıklandı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nina Cajic fırtınası yeni sezonda da esmeye devam edecek.
Nina Cajic'in 2026-2027 sezonu için yeni sözleşmeyi imzaladığı resmen açıklandı.
1.81 boyunda ve 24 yaşındaki Sırp smaçör, voleybola ABD'de Towson Üniversitesi takımında başladı. 19 yaşındaydı.
2024 yılında adresi değişti. Yine ABD'deydi. Tennessee Üniversitesi takımına geçti.
ABD'nin Indy Ignite takımına transfer oldu. 2024-2025 sezonunda bu takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
2025'te Türkiye'ye adımını attı. Bursa'nın Sultanlar Ligi'ndeki temsilcisi Nilüfer Beledispor transfer etti.
Ve Nilüfer Belediyespor, Nina'nın sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. "Yola devam" diye paylaşım yapılarak 1 yıllık daha sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sırp yıldız için geçen sezonun son haftalarından itibaren transfer iddiaları ortaya atılıyordu. Böylece bu iddialar da sona ermiş oldu.