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İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı

Nina Cajic, yeni sezon için imzayı attı. Resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 1
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nina Cajic fırtınası yeni sezonda da esmeye devam edecek.

İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 2
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Nina Cajic'in 2026-2027 sezonu için yeni sözleşmeyi imzaladığı resmen açıklandı.

İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 3
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1.81 boyunda ve 24 yaşındaki Sırp smaçör, voleybola ABD'de Towson Üniversitesi takımında başladı. 19 yaşındaydı.

İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 4
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2024 yılında adresi değişti. Yine ABD'deydi. Tennessee Üniversitesi takımına geçti.

İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 5
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ABD'nin Indy Ignite takımına transfer oldu. 2024-2025 sezonunda bu takımda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 6
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2025'te Türkiye'ye adımını attı. Bursa'nın Sultanlar Ligi'ndeki temsilcisi Nilüfer Beledispor transfer etti.

İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 7
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Ve Nilüfer Belediyespor, Nina'nın sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. "Yola devam" diye paylaşım yapılarak 1 yıllık daha sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmzayı attı Nina: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 8
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Sırp yıldız için geçen sezonun son haftalarından itibaren transfer iddiaları ortaya atılıyordu. Böylece bu iddialar da sona ermiş oldu.

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