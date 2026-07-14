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İmzayı attı Galatasaray'da kaldı: Antrenmanlara başladı

Sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'da kaldı. Sarı-kırmızılıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı Gabonlu yıldız, Kemerburgaz'da antrenmanlara başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İmzayı attı Galatasaray'da kaldı: Antrenmanlara başladı

Galatasaray ile sözleşmesi biten Mario Lemina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gabonlu yıldızın Kemerburgaz'da antrenmanlara başladığı ifade edildi.

30 MAÇTA SÜRE BULACAK

Yöneticilerin Lemina'nın bu sezon joker yapısının öne çıkacağını düşündüğü ve teknik heyetin yıldız orta sahayı 30 maçta süre bulacağı bir rotasyon içinde oynatacağı aktarıldı.

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Teknik direktör Okan Buruk'un kalmasını istemesi sonrası yönetimin Lemina ile masaya oturduğu ve başkan Dursun Özbek'in de geçen sezon oyuncuya verdiği zam sözünü tutarak 3.5 milyon euro maaş karşılığında anlaşmayı tamamladığı ifade edildi.

Lemina geçen yıl 2.5 milyon euro kazanıyordu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkan Mario Lemina, 3 gol atarken 2 asist yaptı.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk Dursun Özbek
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