İmzayı atar atmaz Victor Osimhen'i istedi: İlk hamlesini Galatasaray'dan yapacak

Süper Lig'de üst üste 4., toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde Liverpool'a, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

CHELSEA OSIMHEN'İ İSTİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sene gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti.

İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'yu takımın başına geçiren Chelsea, Victor Osimhen'i istiyor.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer almasa bile Victor Osimhen'i transfer edebileceğini düşündüğü aktarıldı.

GALATASARAY'IN 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Victor Osimhen'in takımdan ayrılmamasını isteyen Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadroda tutmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Haberin devamında, Galatasaray'ın transfer için 100 milyon euro isteyeceği ifade edildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Victor Osimhen’in menajerleri, geçen yaz transfer döneminde olduğu gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen seçenekleri değerlendirmeye başladı. Bu süreçte Chelsea de ciddi adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Barcelona, Robert Lewandowski sonrası hücum hattını yeniden şekillendirmeyi planlarken, mali şartlar elverişli hale gelirse Osimhen transferi için devreye girmeyi hedefliyor.

İspanya’nın bir diğer devi Real Madrid ise Nijeryalı golcünün takımın ofansif yapısına uyum sağlayabileceğini düşünüyor ve oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta forma giyen Victor Osimhen, 22 gol atarken 8 de asist yaptı.