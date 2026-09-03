İmzayı atar atmaz 1 saat sonra sahaya çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük koltuğuna resmi olarak Orhan Ak getirildi. Başkan Memik Yılmaz ile kulüp tesislerinde bir araya gelen deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana da katılarak yeni görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

RADOI'NİN AYRILIĞI SONRASI HIZLI ARAYIŞ

Mirel Radoi'nin kulüpten ayrılmasının ardından hızlı bir şekilde yeni teknik direktör arayışına giren Gaziantep FK yönetimi, ilk olarak Çağdaş Atan ile görüşmelerde bulundu. Ancak taraflar arasında bir mutabakat sağlanamaması üzerine kulüp yönetimi arayışını farklı bir isme yöneltti.

ORHAN AK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Çağdaş Atan ile yaşanan anlaşmazlığın ardından Gaziantep FK yönetimi, Orhan Ak ile masaya oturarak görüşmelere başladı. Yürütülen bu temaslar kısa sürede olumlu bir sonuca ulaştı ve iki taraf arasında anlaşma sağlandı.

DÜN SABAH GAZİANTEP'E GELDİ

Orhan Ak, dün sabah saatlerinde Gaziantep'e gelerek kulüp yönetimiyle son detayları görüştü. Görüşmelerin ardından imzayı atan deneyimli teknik adam, resmi olarak kırmızı-siyahlı kulübün yeni teknik direktörü unvanını kazandı.

ANTRENMANA KATILDI

Orhan Ak, imza töreninin hemen ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana katılarak takımla ilk temasını kurdu. Bu hızlı adaptasyon süreci, teknik adamın göreve bir an önce başlama konusundaki isteğini gözler önüne serdi.

GAZİANTEP FK YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Orhan Ak'ın göreve gelmesiyle birlikte Gaziantep FK'da yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Kulüp yönetiminin, yeni teknik direktörle birlikte sezon hedeflerini yeniden gözden geçirerek takımın performansını artırmayı amaçladığı belirtiliyor.