İlle de şampiyon olacaklar: Transfer üstüne transfer yaptılar

Yeni sezonda TFF 1. Ligde mücadele edecek olan Muğlaspor ille de şampiyon olmak için transfer üstüne transfer yaptı.

Yeşil beyazlı kulüp son olarak 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Muğlaspor, Bilal Ceylan, Buluthan Bulut, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Özleşen, Alihan Kazmaz ve Ali Barak ile resmi sözleşme imzalandı.

13 YENİ FUTBOLCUSU VAR

Yeşil beyazlı takımda yeni sezon hazırlıklarına 10'u yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 13 yeni futbolcusuyla başladı.

Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, şunları söyledi:

"3 yıl üst üste şampiyonluktan sonra bu yıl Birinci Lig'de olmak çok değerli. Bütün arkadaşlarımızla beraber ciddi bir emek veriyoruz, bir çaba sarf ediyoruz. Muğlaspor'un Muğla'ya yakışır bir mücadele vermesi için gerek teknik kadroyla ilgili gerek futbolcu seçimiyle ilgili, idari personelle ilgili inanılmaz bir değişim var. Elimizden geleni yapacağız."

Teknik direktör Yalçın Koşuvak ise zor bir ligde mücadele edeceklerini belirterek, çok çalışarak Muğlaspor'u yukarılara taşıyacaklarını söyledi.