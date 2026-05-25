İlkin Aydın'a toz kondurmadı Eda Erdem'i açıkladı: Filenin Sultanları'nın patronu tek tek anlattı
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi öncesi açıklamalarda bulundu. Santarelli, İlkin Aydın ve Eda Erdem'le ilgili de konuştu.
Filenin Sultanları'nın patronu, başantrenör Daniele Santarelli, haziran ayı başında başlayacak olan Milletler Ligi maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Santarelli'nin Maçkolik Kurşun Pas'a yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:
"İlkin Aydın birçok nedenden dolayı dinlenmesine en az zaman ayırdığım oyunculardan biri. İlkin'e çok fazla fırsat verdim. Ona gerçekten inanıyorum. Olimpiyat Oyunları sırasında onun için yaptıklarımı kimse unutamaz. Ayrıca Dünya Şampiyonası sırasında sakatlığı gerçekten şanssızdı. Ama geçmişte milli takım için yaptıklarını hatırlıyorum."
"Bu sezon Galatasaray'ın birçok maçını izledim. İyi iş çıkardığını gördüm. Buraya hiçbir şey söylemeden geldi. Ve ona bu sorumluluğu da vererek bu fırsatı sunduğum için çok mutluyum. Çünkü kaptan olmak önemli. VNL'in ilk haftasında kaptan olacağını çok iyi biliyor çünkü ikinci haftada bazı oyuncuları değiştireceğim. Ama o hemen kabul etti. Şu an gerçekten iyi bir iş çıkartıyor. Ve hala genç olduğu için motivasyonunu ve deneyimini takıma katabileceğinden eminim. Yeni oyuncularla deneyimini paylaşacak."
"Geçtiğimiz yazın yaklaşımının en iyisi olduğunu anladım çünkü birçok oyuncu benden izin istedi. Birçok oyuncunun yaz boyunca çok zorlandığını düşündüm ve onlara izin vermek istedim. Bu yaz, oyuncuları yönetme, yazın ilk yarısında oyuncuları dinlendirme taktiğinin Avrupa Şampiyonası için en iyi çözüm olacağını umuyorum. Çünkü bunu saklayamayız. Bu en iyi turnuva, bizim için en önemli turnuva. Evimizde oynuyoruz. VNL tabii ki çok önemli çünkü hadi ama, ben bir turnuvaya çıkıyorum ve oyuncularım gibi her zaman kazanmak istiyorum. Ama şimdi birçok oyuncuyu değiştirmek istiyorum."
"İlk hafta sonu bizim için zor geçecek çünkü gerçekten çok fazla yeni oyuncu getiriyorum ve bu önemli. Bu benim için yeni oyuncuları deneyebileceğim bir yaz. Ve sonra yazın ikinci yarısında Avrupa Şampiyonası için genç oyuncuları kullanabileceğim ve tecrübeli oyuncular gelecek. Yani bu benim için iki nesli gerçekten harmanlayabileceğim bir yaz."
"Ama şunu da unutamayız Eda Erdem gibi o kadar da genç olmayan bazı oyuncuları kesinlikle dikkate alabiliriz, çünkü bir oyuncudan bahsedecek olursam o kaptanımız. Ama birçok oyuncu gerçekten çok genç ve milli takımımız yaşlı değil. Yani bu, tamamen oyuncu değiştirmenin zamanı değil. Bu, yazın ikinci yarısında da gelecek olan bazı yeni yüzleri birleştirmeye çalışma zamanı."
"Birçok yeni yüz var. Dilay'ın yetenekli olmadığını söyleyemeyiz. Onun gerçekten önemli bir yetenek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bazı oyuncuların 20 yaşında hemen olmadığını, bazı seviyelere daha sonra ulaşacaklarını çok iyi biliyoruz. Ama onlara inanmalıyız. Bu yüzden genç milli takımda olduğu gibi ona da inanıyorum kesinlikle. O harika bir yetenek. Bir çok yetenekli oyuncu gibi, ona da oynaması için şans verdim. İyi iş çıkardı. Oynarken üzerindeki baskıyı unutamayız. Örneğin, Hollanda'yı çok iyi hatırlıyorum. Çok fazla sakatlığımız vardı, bazı oyuncular zor durumdaydı. O tek pasördü ve iyi iş çıkardı. Bu yaza gelecek olursam, iyi bir sezon geçirdi. Bu kadar fazla forma şansı bulduğu için mutluyum. Tek bir oyuncu hakkında çok konuşmayı sevmem ama bana onu sordunuz ve bu konuda devam edebilirim."
"Bu sezon bir çok oyuncunun çok iyi oynadığını atlamayalım. Türk oyuncular iyi iş çıkardı ve bundan çok mutluyum. Bu benim için zor bir yaz çünkü Dilay gibi yeni bir yüz getirmek istiyorum çünkü o artık gelişiyor. Artık tam olarak yeni bir yüz değil. İlk yaz birçok kişi onun iyi olduğunu düşünmeye başladı ama belki henüz hazır değildir diyorlardı. Bence o hazır. Milli takım geleceği için iyi bir oyuncu olduğunu zaten gösterdi."
"Ve ona inanan bir koça ihtiyacı var. Bregoli ona inandığı için çok mutluyum. Her koç genç nesle inanmalı. Genç oyunculara inanmanın doğru zamanı geldiğinde her koç gibi düşünmem gerekiyor. Çünkü deneyim kazanabilecekleri ve onlara şans verebileceğin anlar vardır. Bazen de onları korumak zorunda olduğun anlar. Bu nedenle geçen yaz bazı oyuncuları denedim ve sonra değişiklik yaptım."